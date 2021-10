Assalto Cgil, Fdi contro Lamorgese: "Va sfiduciata, è inadeguata"

''E' inadeguata, nasconde la verità''. Fdi torna ad attaccare Lucia Lamorgese e a chiedere le sue dimissioni. E lo fa in occasione del dibattito sull'informativa della ministra dell'Interno alla Camera sui disordini di sabato 9 ottobre durante la manifestazione dei no Green pass a Roma con l'assalto alla sede della Cgil, e a Milano, e sulla protesta dei lavoratori portuali di Trieste. In segno di protesta Giorgia Meloni esce dall'aula. Terminato l'incontro il capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida spara ad alzo zero contro la ministra. ''Lei oggi ci poteva raccontare la verità. Fdi non smetterà di chiederla, lei dovrà rispondere di ogni riga, di ogni rapporto, di ogni foto perché noi davvero continuiamo a pensare che Fn sia strumentale e che rispunti ogni volta ce n'è necessità, durante una campagna elettorale per annebbiare la vista agli elettori, per spaventare la gente".

"Siamo convinti - sottolinea Lollobrigida - che tutte le organizzazioni eversive vadano sciolte, all'estrema destra come all'estrema sinistra che evidentemente voi continuate a coprire". E ancora: "Giudicheranno gli italiani, come giudicheranno le menzogne e la vigliaccheria di chi oggi ha rappresentato un governo, che tenta in ogni modo di restare al proprio posto anche di fronte ai fallimenti di una ministra inadeguata come Lamorgese". In mattinata Meloni aveva invitato tutti sui social a raccogliere le firme per sfiduciare la ministra: ''Lamorgese unico ministro al mondo che usa il pugno duro con manifestanti e lavoratori pacifici e - allo stesso tempo - consente a violenti e delinquenti di organizzare maxi rave party o rovinare le proteste altrui. #SfiduciamoLamorgese, firma anche tu".

La leader di Fdi si è resa protagonista anche di un botta e risposta on line con una giornalista che 'la riprende' sul suo look in Aula. ''Meloni interamente vestita di nero lascia platealmente l'Aula non appena la ministra Lamorgese conclude il suo intervento", scrive sui social la cronista. Pronta la replica di Meloni su Fb: ''E' blu, interamente vestita di blu, quanto vi piace la mistificazione''.