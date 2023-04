Berlusconi ricoverato, Confalonieri: "Sta meglio di prima"

Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, "sta meglio di prima". A dirlo il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, lasciando l'ospedale. Al momento della visita, durata una ventina di minuti - ha riferito Confalonieri - Berlusconi "stava riposando", ma tra i due amici c'è stato il tempo di "una battuta". Ai giornalisti che gli chiedevano se siano ottimisti sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia, Confalonieri ha risposto: "Sì, mi hanno detto che sta bene".

Nel primo pomeriggio anche Paolo Berlusconi è entrato al San Raffaele. "Vediamo come va oggi", ha detto il fratello dell'ex premier. Ai cronisti che gli chiedevano se Silvio Berlusconi stia meglio, il fratello Paolo ha risposto: “Siamo fiduciosi".

Anche la terzogenita di Berlusconi, Barbara, si è recata in visita passando dall’ingresso carrabile a bordo di un’auto dai vetri oscurati. In mattinata era stato il più giovane dei figli del presidente di Forza Italia, Luigi, a far visita al padre.

Intanto Marta Fascina, compagna del leader di Forza Italia e figura diventata sempre più centrale nelle dinamiche del partito azzurro, può contare in queste ore difficili - per lei e per la famiglia del Cavaliere - sul sostegno dei 'fedelissimi', che non mancano di far sentire la loro vicinanza alla giovane deputata nata a Melito di Porto Salvo in Calabria ma cresciuta a Portici, in provincia di Napoli: dall'ex compagno di scuola Tullio Ferrante, parlamentare di Fi e sottosegretario alle Infrastrutture, a Stefano Benigni, neo-tesoriere del gruppo azzurro alla Camera e coordinatore di Forza Italia Giovani, passando per Alessandro Sorte, designato come nuovo coordinatore regionale in Lombardia nella nuova infornata di nomine decisa da Berlusconi.

"Posso dire - afferma Sorte, interpellato dall'Adnkronos - che aspettiamo il presidente a braccia aperte. Sono migliaia i messaggi che abbiamo ricevuto come coordinamento regionale della Lombardia in queste ore da tutta la Regione: gente comune, simpatizzanti che ci chiedono di portare simbolicamente un abbraccio al presidente. Siamo travolti da questo tsunami d'affetto. L'Italia e la Lombardia hanno bisogno di lui". Da Sorte arriva "un pensiero affettuoso per Marta e per tutta la famiglia del Cavaliere. E' un leone e lo aspettiamo con trepidazione".

"In queste ore si intrecciano molti sentimenti: parliamo di una persona che in tutti i campi, dall'imprenditoria allo sport, ha cambiato questo paese e sono sicuro che darà ancora tanto. Noi tra l'altro stiamo continuando a lavorare sul territorio perché è questo quello che ci ha insegnato Berlusconi. Sappiamo che anche lui è al lavoro sui dossier e ha in testa di continuare la riorganizzazione del partito". "La riorganizzazione del partito è solo la prima fase, poi ne seguiranno altre. Noi siamo con lui sempre e gli siamo vicini, abbiamo bisogno della sua leadership", chiosa il parlamentare forzista.