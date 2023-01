Borsa Milano oggi, Piazza Affari risale: record di utili per Unicredit

Giornata positiva per le Borse europee. Gli investitori concentrano la loro attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali, in particolare Fed e Bce che si riuniranno tra mercoledì e giovedì. In Europa cresce però la paura di interventi di politica monetaria ancora più restrittivi del previsto visto che, dopo il caso della Spagna, ora anche in Francia c’è una nuova fiammata inflazionistica.

Oggi l'euro si indebolisce sul dollaro e al Ttf di Amsterdam il gas sale attorno ai 57 euro al megawattora. In chiaroscuro, invece, i prezzi del petrolio. Guardando alle quotazioni internazionali del greggio, infatti, si registra un Brent in discesa, mentre il Wti sale di oltre l’1%.

A Milano il Ftse Mib sale dell’1,00% e chiude a 26.599,74. In forte calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 188 punti base. Sale invece il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,17%. Sul listino principale di Piazza Affari bene Bper (+3,58%), Intesa Sanpaolo (+2,82%) e Banco Bpm (+2,66%). Le banche risentono positivamente delle previsioni di banche centrali aggressive sui tassi d’interesse.

Il vero e proprio balzo, però, è di Unicredit (+12,29%), grazie agli ultimi conti pubblicati. Il gruppo chiude il trimestre ottobre-dicembre con ricavi per 5,719 miliardi, un margine operativo lordo di 3,246 miliardi e un utile netto sottostante da record (1,457 miliardi). In coda, invece, Stmicroelectronics (-1,11%), Snam (-0,76%), Mediobanca (-0,82%), Leonardo, (-1,68%), Italgas (-0,83%), Amplifon (-1,06%), Diasorin (-1,04%), Ferrari (-1,51%) e Generali (-0,61%). (in collaborazione con Money.it)