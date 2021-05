Burioni: "Basta iettatori, qualcuno a lutto perché vaccino funziona"

"Basta iettatori!". Alla fine, il professor Roberto Burioni sbotta. Il virologo del San Raffaele si esprime in maniera perentoria con una serie di tweet. "Chi evidentemente non ha letto gli ultimi lavori scientifici, continua a blaterare in TV di un vaccino 'tarato su un virus di un anno fa'. Il virus che al 95% circola in Italia OGGI è la variante "inglese", con il vaccino efficace al 100% contro forme gravi. Basta iettatori!", scrive Burioni, che non riferimento esplicito ad altri esperti. Diversi utenti vedono nei messaggi un riferimento all'intervento di Massimo Galli a Cartabianca.

"PS1: se nei giorni in cui non è in TV vuole aggiornarsi, ecco il lavoro che supporta la mia affermazione. PS2: la variante inglese ERA prevalente in Israele che con il vaccino ha sconfitto la pandemia. Qui qualcuno è a lutto perché il vaccino funziona!", aggiunge Burioni in un successivo messaggio, prima di completare il discorso: "E, aggiungo, la Pfizer, che più al mondo sarebbe felice della necessità di un nuovo vaccino (per ovvi motivi di aumento di fatturato) ha dichiarato ieri agli azionisti (ai quali non può mentire) che 'al momento non esiste la necessità di una nuova formulazione'"..