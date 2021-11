Clima, scuole chiuse a Delhi per una settimana causa smog

Il 'chief minister' di Nuova Delhi Arvind Kejriwal ha predisposto una serie di misure straordinarie, a partire dalla chiusura delle scuole da lunedì, per una settimana, a causa dei livelli eccezionali di smog che persistono sulla città e che, in questo periodo dell'anno, aumenta drasticamente a causa della pratica del debbio nelle campagne. Le lezioni proseguiranno online. Nello stesso periodo, i dipendenti pubblici lavoreranno in remoto e ai dipendenti privati è consigliato di fare lo stesso. E' bloccata inoltre l'attività nei cantieri.

La decisione è stata presa in una riunione di emergenza del governo della città. Il governo sta inoltre lavorano a una proposta per imporre un lockdown a Delhi. Una richiesta in questo senso è stata presentata dall'attivista Aditya Dubey alla Corte suprema, che ha nel frattempo sollecitato il governo ad adottare misure e denunciato che l'inquinamento non è solo provocato dall'attività dei contadini.