Codere Online suona la campana al Nasdaq

Con l'iconico suono di campana nella Torre Nasdaq a Times Square, Codere Online ha celebrato ieri, mercoledì 1° dicembre, il suo debutto alla borsa nordamericana, in un evento virtuale trasmesso a livello internazionale e in diretta. Il direttore generale di Codere Online, Moshe Edree, è stato incaricato di suonare la campana virtuale all'apertura del mercato alla Torre di Nasdaq, New York, accompagnato da dipendenti e collaboratori dell'azienda, segnando così a distanza l'inizio delle negoziazioni azionarie. Con ciò, le azioni ordinarie e i warrants di Codere Online Luxembourg S.A. hanno iniziato a essere vendute con i tickers "Cdro" e "Cdrow", rispettivamente.

“Abbiamo un ambizioso piano di espansione in vista della nostra attività di gioco e scommesse sportive online in Latinoamerica, e la chiusura di questa operazione ci fornisce le risorse per continuarla. Siamo molto entusiasti di essere stati invitati a suonare la campana di apertura al Nasdaq, in un evento che valorizza mesi di duro lavoro e cristallizza la forza del nostro progetto", ha spiegato Moshe Edree. Da parte sua, Vicente Di Loreto, ceo del Grupo Codere, che detiene una quota di maggioranza di Codere Online, ha dichiarato che “la chiusura di questa operazione, che segue la recente ristrutturazione finanziaria di Grupo Codere, fornirà a Codere Online i fondi per rafforzare il suo grande potenziale di crescita, principalmente nel mercato latinoamericano”.

L’ evento è stato seguito sul canale Nasdaq: https://livestream.com/accounts/27896496/events/9945232.

Codere Online ha concluso martedì 30 novembre la fusione con la Spac Dd3 Acquisition Corp. II (“DD3”), dopo l'approvazione dell'operazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 18 novembre 2021 e il rispetto delle condizioni di chiusura.

A seguito della fusione, Codere Online ha ricevuto un contributo lordo di circa $116 milioni (circa $ 103 milioni al netto delle spese di transazione), soggetto ai termini e alle condizioni della fusione, che sarà utilizzato principalmente in investimenti di marketing, crescita del business, sviluppo tecnologico e ottimizzazione della piattaforma di gioco.

Con la nomina il 30 novembre di Patrick Ramsey a presidente non esecutivo, Codere Online ha concluso la composizione del suo Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri nominati dal Gruppo Codere, tra cui Moshe Edree, direttore generale di Codere Online; Oscar Iglesias, Cfo di Codere Online; Alejandro Rodino, Direttore delle aree strategiche e aziendali del Grupo Codere; e Laurent Teitgen, in qualità di consigliere indipendente. Comprende inoltre due consiglieri indipendenti nominati da Dd3 Sponsor Group, LLC: Martin M. Werner, presidente e ceo di DD3 Capital Partners, e Daniel Valdez, direttore Credit Portfolio di MG Capital.