Competenze, innovazione e sostenibilità: il valore di Fincantieri nell’Artico

L’Artico rappresenta una grande opportunità, ma operare in questa regione richiede tecnologie in grado di affrontare condizioni estreme e di essere integrate in soluzioni economicamente sostenibili. È questo uno dei principali messaggi emersi dall’audizione dello scorso 24 settembre di Alberto Maestrini, Presidente di Vard e Presidente e Amministratore Delegato di Fincantieri Oil & Gas, davanti alla Commissione Affari esteri e comunitari della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche dell’Artico. Maestrini ha sottolineato il patrimonio di conoscenze sviluppato da Fincantieri e da Vard nella progettazione di navi destinate ad operare negli ambienti polari, dalle rompighiaccio alle unità di ricerca e pattugliamento. Automazione, intelligenza artificiale, sistemi di monitoraggio dello scafo, carburanti alternativi e nuove forme di propulsione saranno sempre più decisive, insieme alla formazione degli equipaggi e a regole adeguate alla navigazione autonoma. Maestrini ha sottolineato che la sfida non risiede tanto nella disponibilità delle singole tecnologie, quanto nella capacità di integrarle in soluzioni sicure, efficienti e competitive. Si tratta di un ambito in cui l’Europa e l’Italia continuano a vantare un patrimonio industriale di eccellenza, pur dovendo misurarsi con una crescente pressione competitiva proveniente dall’Asia. Tra le navi realizzate da Vard, società controllata dal Gruppo Fincantieri, si ricordano la nave da crociera rompighiaccio PC-2, oltre a pattugliatori e navi da ricerca della Guardia Costiera norvegese e la Quirinale, la nave idrografica destinata alla Marina Militare italiana. Un portafoglio di capacità che secondo Maestrini può offrire all’Italia un ruolo significativo nella nuova dimensione strategica dell’Artico.

Il resoconto completo dell’audizione