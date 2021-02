Coronavirus Piemonte, 902 nuovi casi e 4 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 902 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 4 morti e 464 guariti. L'indice di positività sui 10.733 tamponi fatti è pari all'8,4%. Il totale dei casi positivi diventa quindi 251.162, di cui 21.822 Alessandria, 12.805 Asti, 8.576 Biella, 33.977 Cuneo, 19.466 Novara, 132.645 Torino, 9.318 Vercelli, 9.387 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.213 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.953 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 168, due in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.015, 59 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.881. Da inizio pandemia il totale è a oggi di 9.369 morti nella Regione.