Covid Cina, Pechino: "Superato il picco, vita sta tornando alla normalità"

Il vice premier Liu He nel suo discorso al Forum di Davos invita a visitare il Paese: "Non c'è quarantena"

"La Cina ha passato il picco del Covid, la vita sta ritornando alla normalità". E' quanto ha affermato il vice premier cinese Liu He nel suo discorso oggi al Forum di Davos ricordando che dallo scorso 8 dicembre è stata abbandonata la politica zero Covid per passare ad una che "previene i casi più gravi".

Secondo Liu in questo periodo, in Cina "la produzione si è ristabilita ed anche il turismo". Il vice premier ha citato in proposito dati "abbastanza sorprendenti" relativi riguardo al recente periodo di festività in Cina in cui si sono avuti "5 miliardi di viaggi".

"Tutti voi siete benvenuti in Cina, c'è bisogno solo di un test di ingresso, non c'è quarantena, venite, vi daremo i migliori servizi" ha concluso rivolgendosi al pubblico del Forum di Davos dove, ha detto ancora Liu, il vice premier cinese ha avuto l'occasione di incontrare di nuovo "molti vecchi amici" dopo la pausa imposta dalla pandemia.

"Se lavoriamo abbastanza sodo siamo convinti che la crescita economica tornerò a livelli precedenti", ha detto ancora Liu He, sottolineando che "nel 2023 continueremo a lavorare per fare progressi, mantenere una ragionevole crescita economica e mantenere i prezzi e il lavoro stabili".