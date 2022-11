Covid oggi Italia, 208.346 contagi e 533 morti: bollettino ultima settimana

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, dal 10 al 17 novembre: dati da Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 208.346 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 10 al 17 novembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale - regione per regione - della Protezione Civile e del ministero della Salute. In 7 giorni si registrano inoltre altri 533 morti. Questi i dati e i numeri Covid aggiornati. Il 10 novembre il totale dei casi Covid era pari a 23.823.192 rispetto ai 24.031.538 del 17 novembre, i decessi totali sono passati da 179.985 a 180.518.

Al 17 novembre i ricoverati con sintomi sono 6.981 rispetto a 6.356 al 10 novembre (+625), mentre i pazienti in terapia intensiva passano da 203 a 247 (+44). Il totale dei tamponi effettuati è pari a 255.780.377 al 17 novembre, contro 254.586.854 al 10 novembre, per un totale di 1.193.523 nell'ultima settimana.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 3.253 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 18 novembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.253 tamponi molecolari e 15.990 antigenici con un tasso di positività al 17,8%. I ricoverati sono 717, 39 in più di ieri, 29 le terapie intensive occupate e 2.523 i guariti delle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota1.853.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 596 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 743 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 514 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 143 i nuovi casi; nella Asl Roma 5 sono 266 i nuovi casi; nella Asl Roma 6 sono 307 i nuovi casi e 2 i decessi.

Nelle province si registrano 867 nuovi casi: la Asl di Frosinone registra 263 casi; la Asl di Latina 385 nuovi casi e 2 decessi; la Asl di Rieti 82 nuovi casi e la Asl di Viterbo 137 casi.

LOMBARDIA - Covid in Lombardia, sono stati 42.044 i contagi di Covid-19 e 156 i morti nell'ultima settimana secondo i dati aggiornati del bollettino, pubblicato ogni 7 giorni dal ministero della Salute. Dal 10 al 17 novembre i contagi sono cresciuti da 3.831.597 a 3.873.641, mentre i morti da 43.353 a 43.509.

Nello stesso periodo i ricoverati con sintomi salgono da 1.021 a 1.194, 173 in più nell'ultima settimana, mentre i pazienti in terapia intensiva da 24 a 25, uno in più negli ultimi sette giorni. Il totale tamponi effettuati è pari a 43.113.882 al 17 novembre, rispetto a 42.890.432 al 10 novembre: nell'ultima settimana risultano quindi effettuati 223.450 tamponi.

ABRUZZO - Sono 5.697 i nuovi contagi da coronavirus registrati tra il 12 e il 18 novembre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 14 morti. I casi registrati nella regione da inizio pandemia salgono a 601.441, i decessi a 3.745. Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 582876 dimessi/guariti (+4907 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14.820 (+776 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 179 pazienti (+3 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+1 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 5060 tamponi molecolari (2530753 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 25894 test antigenici (4550970).

Del totale dei casi positivi, 123053 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1296 rispetto a venerdì scorso), 171484 in provincia di Chieti (+1533), 142359 in provincia di Pescara (+1522), 143097 in provincia di Teramo (+1302), 12760 fuori regione (+43) e 8688 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA - Sono 2.166 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 novembre 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 9 decessi.

Dei 2.166 nuovi casi, 359 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.807 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.501.827. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.378 persone) e raggiungono quota 1.433.612 (95,5% dei casi totali).

I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 57.114 positivi, +1,4% rispetto a ieri. Di questi 448 (14 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 17 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. Sono 11.101 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

BASILICATA - In Basilicata sono 730 i contagi di Sars Cov-2 su un totale di 3.682 tamponi eseguiti, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino settimanale della task force regionale per i giorni dall'11 al 17 novembre. Il tasso di positività è del 19,83%, in lieve calo rispetto al 20,21% della precedente settimana. L'incidenza su 100mila abitanti è 135,19. Nello stesso report sono state registrate 901 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 46 (+8) di cui 0 in terapia intensiva: 16 nell'ospedale di Potenza; 30 in quello di Matera.

Il tasso di occupazione dei posti letto totali di area medica per pazienti Covid-19 è pari al 14% (in aumento rispetto all'11,3 per cento della settimana precedente), per i posti letto di terapia intensiva 0%. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.563 (-191).