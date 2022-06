Covid Italia, Gismondo: "Mascherina non sia più obbligo"

"Credo che piano piano dovremmo tornare a una vita normale, quindi senza mascherina" imposta come obbligo. Una linea che dovrebbe valere "anche sui mezzi di trasporto" secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.

"Basta obblighi", dichiara l'esperta all'Adnkronos Salute in vista della scadenza del 15 giugno, quando per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è probabile che cadranno anche le ultime restrizioni anti-Covid relative alla mascherina nei luoghi chiusi. "La lascerei più alla libera scelta", ribadisce Gismondo. "C'è gente che psicologicamente si sente ancora più protetta indossandola - osserva - mentre c'è gente che non la sopporta più, quindi non continuerei con un obbligo".