83.403 nuovi contagi da coronavirus e 287 morti nelle ultime 24 ore in Italia. E' questo il bilancio del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. I nuovi casi individuati su 541.298 tamponi effettuati, per un tasso di positività che si attesta al 15,4%. 19.228 i ricoverati con sintomi (+509 da ieri), 1.717 i pazienti in terapia intensiva (+ 26 da ieri).