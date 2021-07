Covid Italia, punto su scuola: ministro Bianchi a Palazzo Chigi

Il Governo a lavoro per il ritorno in aula degli studenti a settembre, scongiurando il ricorso alla didattica a distanza. A quanto apprende l’Adnkronos, oggi il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi è stato a palazzo Chigi per fare il punto sul dossier scuola. Che, assieme al tema trasporti e lavoro, dovrebbe essere al centro di una nuova cabina di regia che tornerà a riunirsi, con ogni probabilità, già questa settimana, o al più tardi la prossima. Ma il Governo, col premier Mario Draghi in testa, vuole accelerare il più possibile sul tema, a partire dal nodo dell’obbligo vaccinale per i docenti e il personale scolastico.