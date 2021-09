L'incidenza è in leggero aumento a 74 casi per 100mila abitanti

In Italia Rt in lieve calo a 0,97. E' quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 nel nostro Paese. L'incidenza è in leggero aumento a 74 casi per 100mila abitanti.