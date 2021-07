Covid Italia, salgono Rt e incidenza

Forte aumento dell'incidenza dei casi Covid-19 in Italia che questa settimana arriva a 41 casi per 100mila abitanti contro i 19 casi della settimana precedente, secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Schizza l'indice Rt a livello nazionale, passando a 1,26, in aumento rispetto alla settimana precedente e superando la soglia di 1. Sono 19 le Regioni e Province autonome classificate a rischio moderato e due (Basilicata e Valle D’Aosta) sono a rischio basso.