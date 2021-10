Covid oggi Gb, medici: "Governo volontariamente negligente"

L'accusa del presidente della British Medical Association (Bma) Chaand Nagpau. Sottosegretario alla Salute Gb: "Non esiste piano C"

I medici britannici accusano il governo di comportamento "volontariamente negligente" di fronte alla pandemia di Covid 19. L'accusa del presidente della British Medical Association (Bma) Chaand Nagpaul, arriva dopo che il ministro della sanità Sajid Javid ha ammesso ieri che si rischia di arrivare a 100mila contagi al giorno, ma ha escluso di passare al piano B, che impone una serie di restrizioni, come l'obbligo di indossare le mascherine, il ritorno al lavoro online e l'uso del Green pass.

"Il governo aveva detto che avrebbe implementato il piano B per impedire al Servizio sanitario nazionale (Nhs) di essere sopraffatto. Come medici in prima linea affermiamo categoricamente che questo momento è arrivato"- ha dichiarato Nagpaul- per stessa ammissione del ministro della sanità avremo presto 100mila casi al giorno mentre già adesso abbiamo lo stesso numero di morti di marzo, quando eravamo in lockdown. E' incredibilmente preoccupante che il governo non voglia agire immediatamente per salvare vite e proteggere l'Nhs".

Sottosegretario Salute Gb: "Non esiste piano C"

L'attuale pressione sul sistema sanitario nazionale inglese è "sostenibile" e non esiste un 'piano C' del governo per vietare le riunioni familiari a Natale, nel caso di un continuo aumento dei contagi da coronavirus Sars-CoV-2 nel Paese. A dichiararlo alla 'Bbc' è stato il sottosegretario alla Salute del governo di Londra, Edward Argar, concedendo che la sanità è sottoposta a "forti pressioni", ma assicurando che non è questo il momento giusto per introdurre misure aggiuntive allo scopo di controllare la diffusione del virus.

Argar ha poi esortato la popolazione a vaccinarsi per contribuire "ad alleviare la pressione sul sistema sanitario". Il 'piano A è ancora funzionante, ha aggiunto, precisando: "Si tratta di una corsa tra i vaccini e la loro inoculazione e il virus. Stiamo ancora vincendo questa corsa al momento, ma le distanze si accorciano, il vantaggio diminuisce. Quindi quello che dobbiamo fare è uno sprint in direzione del traguardo".