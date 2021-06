Covid oggi Italia, 1.968 contagi e 59 morti: bollettino 3 giugno

CALABRIA - Sono 104 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 giugno in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 2 morti. Nella regione a oggi sono stati sottoposti a test 803.108 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 875.425 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 67.268 (+104 rispetto a ieri), quelle negative 735.840. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare anche +2 terapie intensive e +217 guariti/dimessi.



BASILICATA - Sono 40 i contagi da coronavirus in Basilicata resi noti oggi, 3 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato 1 morto. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 48 ore. La persona deceduta risiedeva a Laurenzana. I lucani guariti o negativizzati sono 118. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.463 (-79). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 61 (dato invariato) di cui 2 (+1) in terapia intensiva.

Per la vaccinazione, negli ultimi due giorni sono state effettuate 12.092 somministrazioni. Finora sono 216.099 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (39,1 per cento) e 123.593 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (22,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 339.692. I residenti in Basilicata sono 553.254.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 2 nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi portano il totale complessivo delle persone colpite dal virus da inizio epidemia a 11.611. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 182, in calo di 22 unità rispetto a ieri. Di questi cinque sono ricoverati in ospedale e 177 in isolamento domiciliare.

Nessun ricovero in terapia intensiva. I guariti sono saliti di 24 unità a 10.957, i tamponi fino ad oggi e effettuati sono 130.655 + 244 rispetto ieri di cui 33.334 effettuati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 472.

MARCHE - Sono 35 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 3 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1013 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi (di cui 15 nello screening con percorso Antigenico) e 593 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'8,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 35 (2 in provincia di Macerata, 15 in provincia di Ancona, 12 in provincia di Pesaro-Urbino, 1 in provincia di Fermo, 4 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione).

TOSCANA - Sono 186 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Si registrano altri 7 decessi. I nuovi casi di positività al Covid (180 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico), portano il numero totale a 241.929 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 228.399 (94,4% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 7.070 tamponi molecolari e 1.803 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 3.654 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.794, -4,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 469 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 99 in terapia intensiva (4 in meno).