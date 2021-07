Covid oggi Italia, 3.127 contagi e 3 morti: bollettino 18 luglio

Sono 3.127 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano altri 3 decessi.

Ieri i contagi erano stati 3.121 e le vittime 13, che portano a 127.867 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 165.269 tamponi, con un tasso positività che sale a 1,9% (ieri 1,3%).

In lieve aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.136 (ieri 1.111), con un aumento di 25 persone rispetto a ieri mentre sono 156 i ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), con 3 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.113.478 i guariti (+501) e 46.113 gli attualmente positivi (+2.622).

Ecco i dati, regione per regione:

SARDEGNA - Sono 233 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. Sono 58.476 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.438.847 tamponi, per un incremento complessivo di 2.534 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.494 in totale). I ricoveri ospedalieri: 60 pazienti in area medica (+4 rispetto al report precedente) e 4 in terapia intensiva.

LOMBARDIA - In Lombardia sono 369 (438 ieri) i nuovi positivi al Covid, nelle ultime 24 si registra un solo morto (contro i 4 di ieri), con il numero totale di vittime che sale a 33.809, secondo i dati della Protezione Civile. I nuovi casi per provincia: Milano 108, Bergamo 8, Brescia 28, Como 27, Cremona 5, Lecco 8, Lodi 24, Mantova 33, Monza e Brianza 43, Pavia 6, Sondrio 3 e Varese 36.



PUGLIA - Sono 70 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività su un totale di 3.692 test registrati nelle ultime 24 ore. Suddividendo per province, dei nuovi contagi 26 sono stati rilevati a Bari, 14 Brindisi, 3 Barletta Andria Trani, 3 Foggia, 11 Lecce, 8 Taranto e altri 5 riguardano residenti in altre regioni. I ricoverati sono 75 (+1). Sono 1.758 (+59) i casi attualmente positivi e di questi 1.683 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.777.620 test e sono stati registrati 254.196 casi, in tutto sono 245.779 i pazienti guariti e 6.659 i deceduti.

LAZIO - Sono 471 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. “Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-997) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 471 nuovi casi positivi (-29), 0 decessi (-2), i ricoverati sono 119 (+14), le terapie intensive sono 26 (+1), i guariti sono 40. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2%. I casi a Roma città sono a quota 303" comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

TOSCANA - Sono 243 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 18 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 237.022 (96,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.879 tamponi molecolari e 4.311 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,4% è risultato positivo. Sono invece 4.229 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.056, +11,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 82 (2 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno).