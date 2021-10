Covid oggi Italia, 3.725 contagi e 24 morti: bollettino 24 ottobre

I numeri del coronavirus in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Tasso di positività allo 0,9%

Sono 3.725 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, domenica 24 ottobre 2021, secondo i dati Covid - regione per regione - nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 24 morti.

I tamponi in più effettuati da ieri sono stati 403.715 con un tasso di positività di circa lo 0,9%, in leggera crescita rispetto a ieri quando era allo 0,8%. I ricoverati con sintomi sono 2.473, cresciuti di 18 unità rispetto a ieri, e sono 3 in più i pazienti in terapia intensiva, in tutto 341.

I DATI DELLE REGIONI

CAMPANIA - Sono 467 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 24 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrato un morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 20.902 tampini. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 172. In terapia intensiva, invece, 20 persone.

LOMBARDIA - Sono 393 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 24 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti, che portano a 33.141 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Ammontano invece a 94.483 i tamponi effettuati, con un rapporto tamponi/positivi che si attesta allo 0,4%. Stabili i ricoveri: sono 48 in terapia intensiva e 276 i ricoverati con sintomi.

Sono 106 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore nella provincia di Milano. Quanto alle altre province, si registrano 42 casi a Bergamo e a Brescia, 64 a Varese, 20 a Monza, 33 a Como, 6 a Lodi, 17 a Mantova, 12 a Pavia, 9 a Cremona, 8 a Lecco e 2 a Sondrio.

EMILIA ROMAGNA - Sono 316 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 ottobre 2021 in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 3 morti. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 429.737 casi di positività, 316 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.209 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,5%. Tre i decessi. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14.30 sono state somministrate complessivamente 6.784.219 dosi; sul totale, sono 3.444.159 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 777 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 406.154. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 10.029 (-464). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 9.714 (-471), quasi il 97% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.554. Crescono lievemente i pazienti ricoverati in terapia intensiva 33 (+3); e negli altri reparti Covid (+4), dove diventano 282.

PIEMONTE - Sono 160 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 24 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di cui 96 dopo test antigenico) sono pari allo 0,5% di 35.529 tamponi eseguiti, di cui 31.818 antigenici. Dei 160 nuovi casi, gli asintomatici sono 96 (60%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 185 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.573. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.983.229 (+35.529 rispetto a ieri), di cui 2.335.292 risultati negativi.

I pazienti guariti diventano complessivamente 371.814 (+139 rispetto a ieri).

LAZIO - Sono 459 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 ottobre 2021 nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 3 morti. A Roma 172 casi di positività. "Oggi nel Lazio su 8.383 tamponi molecolari e 18.605 tamponi antigenici per un totale di 26.988 tamponi, si registrano 459 nuovi casi positivi (+36), 3 i decessi (-3), 335 i ricoverati (+13), 50 le terapie intensive ( = ) e 407 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 172" comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale: oltre 8,65 milioni di dosi somministrate. Superato 91% della popolazione adulta e oltre 85% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Terza dose: oltre 120 mila dosi effettuate.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 148 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 ottobre 2021 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Si registra un altro decesso. Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.725 tamponi molecolari sono stati rilevati 138 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,06%. Sono inoltre 12.020 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,08%). Nella giornata odierna si registra un decesso (una donna di Trieste di 85 anni); sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 53 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.846, con la seguente suddivisione territoriale: 842 a Trieste, 2.026 a Udine, 681 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.558, i clinicamente guariti 30 e 1.200 le persone in isolamento. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 115.695 persone (il totale dei casi positivi è stato ridotto di due unità a seguito di due test antigenici non confermati dal tampone molecolare nei territori di Pordenone e Trieste) con la seguente suddivisione territoriale: 24.108 a Trieste, 52.941 a Udine, 23.145 a Pordenone, 13.885 a Gorizia e 1.616 da fuori regione.

VENETO - Sono 398 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 24 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Il totale dei casi raggiunge quindi quota 477.275. Non ci sono decessi e il totale delle vittime resta a 11.815. La situazione clinica registra 200 ricoveri nei reparti ordinari (-4) mentre è stabile la terapia intensiva con 31 pazienti. Aumentano i guariti: sono 456.181 (+265).

TOSCANA - Sono 280 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, domenica 24 ottobre, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Il totale dei casi da inizio emergenza sale così a 287.511. Eseguiti 8.358 tamponi molecolari e 20.046 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Si registra un decesso: una donna di 107 anni di Firenze. Gli attualmente positivi sono oggi 5.140, +1,2% rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 248 (7 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in più). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 275.120 (95,7% dei casi totali).

PUGLIA - Sono 127 i nuovi casi da coronavirus in Puglia oggi, 24 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Il tasso di positività odierno, su 18.601 tamponi eseguiti, è dello 0,68%. Non si registrano decessi. Attualmente vi sono 143 persone ricoverate (-2 rispetto a ieri), di cui 126 in area non critica (-3) e 17 in terapia intensiva (+1). Le persone attualmente positive sono 2.317. In particolare sono 39 i nuovi casi nel Barese, 13 nella Bat, 12 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 35 nel Leccese, 6 nel Tarantino.