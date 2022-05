Covid oggi Italia, 42.249 contagi e 115 morti: bollettino 11 maggio

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 42.249 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 115 morti che portano a 164.846 il totale dei decessi da inizio pandemia.

Sono 294.611 i tamponi processati nelle ultime 24 ore che portano il tasso di positività a 14,3%. In calo ricoveri (-167 rispetto a ieri per un totale di 8.412) e terapie intensive (-20 rispetto a ieri per un totale di 338). Sono 1.041.196 (-41.776) le persone attualmente positive, 16.915.301 le persone contagiate da inizio pandemia mentre i guariti toccano la soglia di 15.709.259 (+84.344).

DATI E NUMERI COVID DALLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 6.157 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano altri 12 morti, per un totale di 40.198 decessi nella regione da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono oggi 37, 1 più di ieri; mentre cala quello dei pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 1.044, 42 meno di 24 ore fa.



Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.888, di cui 777 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia (+773), Monza e Brianza (+571), Bergamo (+569), Varese (+523), Como (+403), Pavia (+349), Lecco (+236), Mantova (+219), Cremona (+177), Lodi (+130) e Sondrio (+122).

LAZIO - Sono 3.859 i contagi da coronavirus e 9 i morti registrati oggi, 11 maggio, nel Lazio. Lo riferisce il bollettino della Regione. Nello specifico "su 7.223 tamponi molecolari e 20.268 tamponi antigenici per un totale di 27.491 tamponi, si registrano 3.859 nuovi casi positivi (-1.005), sono 9 i decessi (-6), 904 i ricoverati (-20), 47 le terapie intensive (-3) e +4.257 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,0%. I casi a Roma città sono a quota 1.931".

VENETO - Sono 4.141 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano inoltre altri 7 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.712.400, mentre gli attualmente positivi sono 54.143. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.544. Negli ospedali veneti sono ricoverate 482 persone in area medica e 24 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 108. Nella giornata di ieri sono state effettuate 737 vaccinazioni anti-Covid.

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.892 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 maggio in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 11 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.446.347 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 19.943 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.050 molecolari e 8.893 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.441.068 dosi; sul totale sono 3.790.240 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,3%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.882.280.

TOSCANA - Sono 2.365 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. 15.924 i test effettuati, di cui 2.827 tamponi molecolari e 13.097 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,85% (68,7% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.

PUGLIA - Sono 2.673 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 maggio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 18.478 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 990; Bat: 140; Brindisi: 250; Foggia: 339; Lecce: 564; Taranto: 352; Residenti fuori regione: 26; Provincia in definizione: 12. Sono 91.823 le persone attualmente positive, 505 ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.099.404 casi totali, 10.758.535 tamponi eseguiti, 999.213 persone guarite e 8.368 decessi.

CALABRIA - Sono 1.309 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 maggio in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati registrati su 6.749 tamponi effettuati. Sono +3.039 i guariti. Il totale dei dcessi da inizio pandemia sale a 2.544. Il bollettino, inoltre, registra -1.732 attualmente positivi, -11 ricoveri (per un totale di 221) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 10).

SARDEGNA - Sono 1.580 contagi da coronavirus confermati oggi, 11 maggio, in Sardegna secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.215 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 260 (-13). 24.305 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 577 ). Si registrano 12 decessi: due uomini di 75 e 88 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 74 e 88 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 89 e 95 anni più due uomini di 72 e 93 anni, residenti in provincia di Nuoro; tre donne di 86, 93 e 94 anni e un uomo di 89, residenti in provincia di Oristano.