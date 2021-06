Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 giugno

Il bollettino Covid Italia di oggi, 19 giugno 2021, a due giorni dal passaggio di altre Regioni in zona bianca che determinerà una nuova mappa dell'Italia, tutta in area bianca tranne la Valle d'Aosta in zona gialla, e mentre si attendono decisioni sull'eventuale stop all'uso delle mascherine all'aperto. I dati regione per regione della Protezione Civile, le news su contagi e morti e il punto sui vaccini nelle regioni. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia e le notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni: