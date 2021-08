Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 25 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 25 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti da Veneto e Lombardia, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. I numeri nelle regioni e nelle città - da Milano a Roma, da Napoli a Palermo - mentre si accende il dibattito tra gli esperti sulla probabile scelta del governo di prolungare il Green pass Italia da 9 a 12 mesi.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 222 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 25 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. Nel dettaglio su 4.922 tamponi molecolari sono stati rilevati 206 nuovi contagi (tra cui 11 migranti/richiedenti asilo: 2 a Trieste, 2 a Gorizia, 2 a Udine e 5 a Pordenone) con una percentuale di positività del 4,19%. Sono inoltre 3.110 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 16 casi (0,51%). Il decesso è relativo ad una donna del 1961 non vaccinata e con patologie pregresse ricoverata in terapia intensiva all'Ospedale di Udine; rimangono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 28 gli ospedalizzati in altri reparti, come comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I totalmente guariti sono 105.279, i clinicamente guariti 79 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.037. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di infermiere dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e di un infermiere dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, mentre relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di due ospiti e di un operatore. Si segnala inoltre il caso di una persona risultata positiva al rientro dall'estero (Marocco).

PUGLIA

Sono 327 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 25 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati due morti. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza Covid-19 è 6.697. I nuovi casi sono stati individuati su 14.924 test. Le persone attualmente positive sono 4.550. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 217. In terapia intensiva, invece, 25 persone.

TOSCANA

Sono 654 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 25 agosto. Registrati inoltre altri 7 morti. 15.764 i test effettuati, di cui 5.673 tamponi molecolari e 10.091 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 4.15% (9.3% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 4.705.889,

Il totale dei casi sale a 267.976 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 249.151 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.091 tamponi molecolari e 5.673 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,1% è risultato positivo. Sono invece 7.067 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.832, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 419 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 40 in terapia intensiva (1 in meno).