Covid oggi Italia, dati e contagi: bollettino 12 aprile

Sono +83.643 i contagi da coronavirus oggi in Italia e 169 i morti. E' quanto emerge dai numeri e dati Covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. In totale, dall'inizio della pandemia, le vittime salgono a 161.032. I casi totali salgono a 15.404.809. Sono 1.228.745 gli attualmente positivi e 1.218.075 le persone in isolamento domiciliare.

563.018 i tamponi effettuati da ieri in Italia e il tasso di positività è del 14,8%. Il totale dei tamponi effettuati sale a 207.155.729. In calo i ricoveri ordinari e nelle terapie intensive. Sono -49 da ieri i ricoveri ordinari, scesi a 10.207, mentre sono 463 i ricoveri in terapia intensiva (-3) con 53 ingressi del giorno.