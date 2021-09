Sono 99 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 6 settembre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Sono stati 14.857 i tamponi processati, di cui 11.843antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 21, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 186, 22 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.628.