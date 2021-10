Covid oggi Russia, quasi 38mila contagi e 1.609 morti

Nuovo triste record di contagi da coronavirus in Russia, dove ormai si sfiorano i 38mila casi giornalieri. L'ultimo bollettino riporta oggi 37.930 contagi e 1.609 morti, un dato, quest'ultimo, vicino al massimo finora raggiunto. La città più colpita è Mosca con 7.778 casi e 83 decessi, seguita da San Pietroburgo con 2.693 contagi e 65 morti.

In Russia solo un terzo della popolazione è immunizzato, mentre rimane un alto grado di scetticismo verso i vaccini. Alcuni sondaggi indicano che la metà dei russi non vuole vaccinarsi. Dall'inizio della pandemia vi sono stati 8.279.573 contagi e 231.669 morti per il coronavirus.