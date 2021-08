Covid, Ricciardi: "Pandemia durerà per anni senza giuste decisioni"

"La pandemia da Covid-19, se non vengono prese determinate decisioni, durerà per anni, lo dobbiamo dire forte e chiaro. Non c'è nessun Paese al mondo che ha seguito completamente le indicazioni della scienza. Tanto è vero che nessuno ha risolto il problema della pandemia". Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, intervenuto all'incontro dedicato alla ricerca scientifica al 'Meeting di Rimini 2021'

"Anche l'Australia e la Nuova Zelanda - continua - che in questo momento sono in lockdown, in un primo tempo avevano seguito i loro consiglieri, ma poi il pensare che tutto fosse finito, li ha portati a non far partire una vera ed efficace campagna vaccinale. Per cui oggi in questi Paesi la vaccinazione non supera il 20% della popolazione", ha concluso Ricciardi, sottolineando che le scelte "devono essere basate sull'evidenza scientifica altrimenti non se ne esce".