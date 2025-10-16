circle x black
Ascoli Piceno, marito e moglie morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Secondo una prima ricostruzione l'anziano l'avrebbe uccisa con una pistola e, poi, si sarebbe tolto la vita

Indagini dei carabinieri, repertorio (Fotogramma)
16 ottobre 2025 | 20.15
Redazione Adnkronos
Ritrovati senza vita due 80enni a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno nella loro casa in via Stamira, in una zona centrale della città. A scoprirli è stato il personale sanitario della struttura Rsa, dove la donna era ricoverata, che è venuto a prenderla dopo un breve permesso.

Secondo una prima ricostruzione il marito avrebbe sparato alla moglie con una pistola e poi si sarebbe tolto la vita. I carabinieri indagano sulla dinamica dei fatti.

