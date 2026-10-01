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Assalto a un bancomat con esplosivo, bottino di oltre 50mila euro

Il colpo è avvenuto a una banca di Venosa in provincia di Potenza

Volante dei Carabinieri - Ipa/Fotogramma
Volante dei Carabinieri - Ipa/Fotogramma
01 ottobre 2026 | 12.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha fruttato oltre 50mila euro un furto messo a segno nella notte, con l'utilizzo di esplosivo, ai danni del bancomat di un istituto bancario a Venosa in provincia di Potenza. I malviventi hanno preso di mira la filiale della BdM (ex Popolare di Bari), con la tecnica della cosiddetta marmotta, l'ordigno artigianale inserito nell'apparecchiatura Atm per farla esplodere. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli artificieri dell'Arma per le attività di messa in sicurezza. Stando ad una prima ricostruzione, sono due gli ordigni fatti esplodere per scardinare la struttura e mettere mano ai contanti.

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assalto a bancomat con esplosivo furto bottino venosa bottino da 50000 euro
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