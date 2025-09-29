L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché - a dire delle procura di Brescia - avrebbe favorito dietro il compenso di denaro l'archiviazione di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, annuncia il suo addio al ruolo ricoperto nel Casinò di Campione dItalia. Decisione che potrebbe essere formalizzata già domani.

La precisazione del Casinò Campione d'Italia

La casa da gioco sottolinea "la totale estraneità" all'inchiesta e "ribadisce che non esiste alcun nesso tra i fatti oggetto di indagine e l'attività della casa da gioco medesima". In relazione all'incarico, ricoperto da Venditti, il mandato, prevede "esclusivamente un rimborso spese e che lo stesso è stato assolto con grande professionalità e competenza". La società dà conto anche di essere stata "informalmente informata dell’intenzione” dell’ex pm “di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di presidente e di membro del consiglio di amministrazione”.

Quanto al contenuto della comunicazione, inoltrata dai consiglieri comunali dell’opposizione i quali, riferendo a notizie di stampa, chiedono di essere informati sul presunto incasso di un assegno, la cui provenienza vedrebbe ipoteticamente coinvolta la società Asm spa di Pavia, “si rappresenta nella maniera più netta che la casa da gioco non intrattiene, né ha mai intrattenuto, dalla sua riapertura, relazioni contrattuali, o in generale commerciali di alcun tipo, con la società Asm spa di Pavia, né ha mai ricevuto alcun pagamento o prestazione di servizi da parte della citata società”. In tal senso viene dato incarico ai propri legali “per tutelare i propri interessi e la propria immagine in tutte le opportune sedi”.