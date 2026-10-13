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Curigliano (UniMi): "Esmo a Milano nel 2028 riconoscimento per tutta la ricerca"

‘Negli ultimi 3 anni presentati al congresso europeo di oncologia studi che hanno cambiato pratica clinica’

Giuseppe Curigliano
Giuseppe Curigliano
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13 ottobre 2026 | 15.25
Maddalena Guiotto
LETTURA: 2 minuti

“Esmo è una società oncologica globale che ha circa 53mila soci di tutto il mondo con radici prevalentemente europee. A Milano non c'era da circa vent'anni. Proprio Milano è una città che ha dato molti contributi nella ricerca oncologica. Riportare quest’evento nel 2028 è un riconoscimento per tutto il commitment dell'ecosistema di ricerca milanese a livello globale, oltre che un evento importante in grado di dare visibilità alla città, alla regione e che porterà circa 43mila persone da tutto il mondo”. Lo ha detto Giuseppe Curigliano, presidente eletto di Esmo-Società europea di oncologia medica e professore ordinario di Oncologia medica all’Università Statale di Milano, in occasione dell’incontro, svoltosi oggi a Milano, ‘Verso Esmo 2028’, con cui la società scientifica ha formalizzato la scelta del capoluogo lombardo come sede del prossimo Congresso e ha presentato i dettagli dell’evento in programma dal 20 al 24 ottobre 2028.

“Non sappiamo ancora quali saranno i temi del congresso - ha continuato Curigliano - In genere ne veniamo a conoscenza 6 mesi prima perché la ricerca oncologica è qualcosa in divenire continuo. Prima di 3 settimane fa non conoscevamo il programma della manifestazione che si terrà la prossima settimana a Madrid, ad esempio, e questo perché in genere si presentano dati originali: è un congresso dove quasi tutto il programma è incentrato sui dati di studi prospettici randomizzati, e i cui risultati vengono presentati live in quel momento. Ci aspettiamo grandi numeri perché negli ultimi 3 anni Esmo ha avuto la fortuna di poter presentare decine e decine di studi che hanno cambiato radicalmente la pratica clinica. Il più grande risultato raggiunto è proprio questo, è vedere il congresso crescere in maniera esponenziale".

"È diventato espressione - ha concluso - di una società leader globale nell'ambito della disseminazione del sapere e della conoscenza scientifica in ambito oncologico”.

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Esmo 2028 tumori oncologia ricerca congresso
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