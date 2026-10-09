Cybersecurity, a Palermo gli studenti diventano investigatori digitali: la sfida dell’Hackathon Cyberinvestigation

Il 28 e 29 ottobre, nell’ambito del Mondadori Academy Forum Orienta, 16 squadre si sfideranno per ricostruire un attacco informatico simulato. L’iniziativa è realizzata con DEAS Cyber+

Un accesso sospetto nel cuore della notte, un computer del laboratorio scolastico compromesso e una serie di tracce digitali da decifrare. È lo scenario da cui prenderà il via “DFIR Chronicles: Intrusione in laboratorio: il caso del Raspberry”, l'Hackathon Cyberinvestigation in programma a Palermo il 28 e 29 ottobre, nell’ambito del Mondadori Academy Forum Orienta.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con DEAS Cyber+, azienda specializzata in cybersecurity fondata da Stefania Ranzato, permetterà a studenti e studentesse di misurarsi con una vera e propria indagine informatica simulata, mettendo alla prova capacità di analisi, problem solving e lavoro di squadra.

Un attacco informatico da ricostruire

Sono le due di notte quando il sistema di sicurezza di una scuola rileva un accesso anomalo a un Raspberry Pi, un piccolo computer utilizzato nel laboratorio. Nessuno dovrebbe essere collegato a quell’ora. Chi è entrato nel sistema? Come ha ottenuto l’accesso? Quali operazioni ha compiuto?

Saranno queste le domande alle quali dovranno rispondere i partecipanti, chiamati a vestire i panni degli investigatori digitali. L’obiettivo sarà ricostruire la dinamica dell’intrusione, individuare eventuali altri dispositivi compromessi e verificare se l’attaccante abbia lasciato una porta d’accesso per tornare nel sistema.

La sfida riproduce alcune delle attività tipiche della Digital Forensics and Incident Response (DFIR), la disciplina della cybersecurity che si occupa di analizzare gli incidenti informatici, raccogliere prove digitali e ricostruire le azioni degli attaccanti.

Sedici squadre, cento punti e un caso da risolvere

A confrontarsi saranno 16 squadre da tre partecipanti ciascuna, per un totale di 48 studenti. Ogni gruppo dovrà disporre di un PC, attraverso il quale potrà svolgere le attività direttamente dal browser, senza necessità di installare software specifici.

Durante la competizione, i partecipanti analizzeranno una copia simulata del dispositivo compromesso, esamineranno i log, ovvero i registri delle attività informatiche, ed eseguiranno semplici comandi per individuare le tracce dell'intrusione.

Ogni squadra partirà da 100 punti. Sarà possibile richiedere suggerimenti per superare eventuali difficoltà, ma ogni aiuto comporterà una penalizzazione sul punteggio finale.

Al termine dell'indagine, i gruppi dovranno presentare la propria ricostruzione dell’attacco. A vincere sarà la squadra che avrà risolto il caso ottenendo il punteggio più alto. I vincitori riceveranno una targa assegnata da DEAS Cyber+ e un abbonamento alla rivista Focus per ciascun componente.

La cybersecurity si impara sul campo

L'Hackathon Cyberinvestigation punta ad avvicinare i giovani a un settore sempre più centrale per la sicurezza di imprese, istituzioni e cittadini. Attraverso una simulazione pratica, gli studenti potranno familiarizzare con alcuni degli strumenti utilizzati dagli specialisti nella risposta agli incidenti informatici e scoprire le competenze richieste dalle professioni della sicurezza digitale.

L’appuntamento è fissato per il 28 e 29 ottobre, dalle 10.15 alle 12.15, durante la tappa palermitana del Mondadori Academy Forum Orienta.

Per partecipare è possibile registrarsi attraverso il sito ufficiale di Mondadori Academy Forum Orienta