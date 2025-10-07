circle x black
Mizrahi torna sul 'definisci bambino': "Per Onu sono bimbi, per noi soldati"

Dopo lo scambio in tv con Enzo Iacchetti, il presidente della Federazione Amici di Israele spiega: "Quasi la metà dei combattenti di Hamas ha tra i 15 e i 18 anni"

Mizrahi torna sul 'definisci bambino':
07 ottobre 2025 | 18.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, torna sull'ormai celebre frase "definisci bambino", pronunciata durante un acceso scambio con Ezio Iacchetti a Cartabianca, spiegando di averlo "detto perché la definizione di ‘bambino’ è diversa a seconda dell’interlocutore. Secondo l’Onu lo è al di sotto dei 18 anni, per noi occidentali dei dieci".

Quasi la metà dei combattenti di Hamas ha tra i 15 e i 18 anni. Per l’Onu sono bambini, per Israele sono combattenti”, ha affermato a margine del flashmob per il 7 ottobre a Milano.

Durante la puntata del talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4 nella serata del 16 settembre, Iacchetti è intervenuto sulla situazione nella Striscia di Gaza. La discussione si è accesa rapidamente, con scontri continui tra i due interlocutori. E oggi Mizrahi è tornato sulla lite spiegando che "i palestinesi arruolano bambini in combattimento dai 14 anni, gli mettono un mitra in mano e li mandano a combattere. Durante la guerra l’età è scesa ai 12 anni. Sono loro che mettono a rischio la vita di tantissimi ragazzi. Per un soldato è difficile riconoscerli da lontano: se vede qualcuno che gli punta un mitra, spara”, ha spiegato Mizrahi.

Hamas Onu bambini soldati Eyal Mizrahi definisci bambino definisci bambino iacchetti definisci bambino enzo iacchetti cosa è successo
