circle x black
Cerca nel sito
 

Funzionario Mimit aggredito a Termini: altri due arrestati

Gli agenti della Squadra mobile di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due tunisini di 19 anni

Funzionario Mimit aggredito a Termini: altri due arrestati
16 febbraio 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Altre due persone sono state arrestate dalla polizia per l’aggressione avvenuta la sera del 10 gennaio scorso nei pressi della stazione Termini di Roma ai danni di un 57enne, funzionario del Mimit. Sabato scorso gli agenti della Squadra mobile di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due tunisini di 19 anni. Uno è stato rintracciato a Perugia in collaborazione con gli agenti della Squadra Mobile locale mentre all'altro è stata notificata la misura in carcere a Regina Coeli dove era detenuto per un altro reato. L'accusa nei loro confronti è di tentato omicidio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
aggressione tentato omicidio aggressione termini termini aggressione
Vedi anche
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza