Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in pronto soccorso ed è stata sottoposta a degli accertamenti in seguito a un malore che ha accusato nel pomeriggio. Una notizia che trova conferma in ambienti familiari e che Fabrizio Corona immortala con una storia Instagram riprendendo un'automedica e poi un'ambulanza che si allontanano a dimostrazione del continuo interesse mediatico sul caso Garlasco.

Non è la prima volta che Ferrari si sente male. La donna, lo scorso aprile, aveva infatti accusato un disturbo mentre veniva sentita come testimone in caserma. Nessun malore, invece, quando il 26 settembre è stata interrogata sempre come testimone per l'inchiesta che vede indagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari perché accusato di aver favorito nel 2017 l'archiviazione di Sempio.