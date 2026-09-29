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Giungla golf car a Roma, l'assessore regionale Ghera: "A breve norma per regolamentarne l'uso"

L'assessore alla Mobilità della Regione Lazio conferma all'Adnkronos l'arrivo "in poche settimane di una normativa che favorirà la legalità"

Giungla golf car a Roma, l'assessore regionale Ghera:
29 settembre 2026 | 18.28
Lorenzo Capezzuoli Ranchi e Fabrizio Rostelli
LETTURA: 2 minuti

Sul fenomeno dell''invasione' delle golf car a Roma - e dopo l'inchiesta dell'Adnkronos che ha evidenziato una giungla urbana in cui le 'macchinette' vengono usate come mezzo turistico, approfittando del vuoto normativo in materia - interviene l'assessore alla Mobilità della Regione Lazio Fabrizio Ghera. Sentito dall'Adnkronos, confermando come "al momento ci sono delle problematiche di abusivismo evidenti ai cittadini", annuncia che "entro qualche settimana" si arriverà a "condividere un testo adeguato" sulla base del quale Roma Capitale potrà 'correre ai ripari', con un regolamento ad hoc. "La norma sarà regionale - spiega Ghera - e, secondo anche le direttive delle norme nazionali, andrà a favorire la legalità".

"Stiamo procedendo a varare delle norme che vanno a considerare la problematica", prosegue Ghera, confermando come questi veicoli elettrici creino "delle difficoltà, soprattutto nel centro della Capitale". Alla norma regionale "dovranno poi attenersi i Comuni, che comunque manterranno la loro autonomia, ma che, su queste regole, potranno portare avanti le loro idee. È fondamentale che, come tutti gli altri mezzi circolanti in Italia, anche le golf car abbiano regolari autorizzazioni e non ci sia abusivismo", sottolinea l'assessore. Irregolarità emerse anche nei controlli effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, a poche ore dall'inchiesta dell'Adnkronos: su 131 veicoli controllati ben 10 sono stati sottoposti a fermo, 13 le patenti ritirate mentre le multe hanno raggiunto i 38mila euro.

A proposito di Comuni, il problema riguarda soprattutto quello di Roma: sul tema, riferisce ancora Ghera, "il presidente Francesco Rocca ha avuto un incontro qualche settimana fa con me e l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè". Lo stesso Patanè all'Adnkronos aveva confermato come da parte del Campidoglio fossero state autorizzate solamente 41 delle oltre 400 golf car circolanti in città e ricordato la necessità di un provvedimento a livello regionale. In attesa, Ghera ricorda come il Campidoglio "può incrementare i controlli, che possono essere fatti a prescindere. Poi, una volta che la legge e il regolamento comunale successivo verrà approvato, bisogna mantenere uno standard adeguato di controllo - raccomanda - per fare in modo che ci sia sicurezza per chi transita nei centri storici, per chi prende questi mezzi e per i lavoratori".

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