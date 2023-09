Un aereo delle pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato a San Francesco al Campo nel torinese. Il velivolo si è schiantato poco dopo il decollo su una vettura in transito, provocando la morte di una bimba di cinque anni. Nello schianto sono rimasti feriti anche il fratellino della bimba, 9 anni, e i genitori. L'auto è stata sollevata e ribaltata dall'esplosione.

Il bambino, che è rimasto ustionato, è stato trasferito in ospedale a Torino. Ustionati anche i genitori, che sono riusciti a uscire dall'auto: sono stati portati in due diversi ospedali cittadini.

A quanto apprende l'Adnkronos, l'auto ha preso fuoco mentre cercavano di soccorrere la più piccola e per lei, 5 anni, non c'è stato nulla da fare.

Anche il pilota, che si è salvato lanciandosi con il paracadute, avrebbe riportato ustioni.

Il velivolo Pony 4 sarebbe diventato 'ingovernabile' a causa, secondo quanto apprende Adnkronos, di un probabile impatto con degli uccelli.

In seguito all'incidente, l’Aeroclub Torino ha annullato la manifestazione aerea per il centenario dell'Aeronautica militare prevista per domani. Annullato anche il concerto dei Pink Sound previsto per questa sera. Sul luogo dell’incidente è presentato il sindaco di Torino e metropolitano, Stefano Lo Russo.