Un uomo di 58 anni, originario dell'Africa, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di San Giovanni La Punta nel Catanese. Ferito un collega di 34 anni. Da una prima ricostruzione sembra che i due stessero trasportando una pesante lastra di vetro che ha ceduto e schiacciato l'uomo. Il 34enne ferito è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Catania ed è in condizioni gravi ma stazionarie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'Ispettorato del lavoro. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta.