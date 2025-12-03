circle x black
Cerca nel sito
 

Lecce, si intensificano ricerche giovane scomparsa da Nardò: ascoltati parenti e amici

Di Tatiana Tramacere, giovane studentessa salentina di 27 anni di origini ucraine, non si ahhano notizie dal 24 novembre

Tatiana Tramacere
Tatiana Tramacere
03 dicembre 2025 | 12.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la giovane studentessa salentina di 27 anni, di origini ucraine, scomparsa dal 24 novembre da Nardò in provincia di Lecce. Le ricerche si sono intensificate nelle ultime ore e gli inquirenti, che non confermano l'utilizzo di cani molecolari, stanno ascoltando familiari, amici e conoscenti della ragazza che su Instagram ha un profilo molto popolare in cui condivideva pensieri e poesie scritti da lei, soprattutto su temi sentimentali, ma non riferibili esplicitamente a fatti personali.

Esaminati anche tabulati telefonici e messaggi su chat che potrebbero costituire una traccia e un indizio utili per le ricerche. I genitori adottivi hanno presentato la denuncia ai carabinieri solo alcuni giorni dopo la scomparsa perché era capitato altre volte che Tatiana si allontanasse senza dare notizie. Alla fine era sempre rientrata. Questa volta la scomparsa è durata più a lungo.

Le indagini, spiegano gli inquirenti, si svolgono a 360 gradi e in diverse parti d'Italia, non solo a Nardò, non escludendo nulla mentre all'inizio l'ipotesi più probabile era quella dell'allontanamento volontario.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tatiana Tramacere nardò Tatiana Tramacere scomparsa Tatiana Tramacere lecce Tatiana Tramacere fidanzato Tatiana Tramacere ex fidanzato Tatiana Tramacere genitori
Vedi anche
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza