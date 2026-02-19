circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, malore per 12 bimbi della scuola primaria durante pranzo in mensa

Dai primi rilievi delle squadre di soccorso il malore sembrerebbe collegato a una sostanza presente nell'aria

Bimbi a mensa - Ipa
Bimbi a mensa - Ipa
19 febbraio 2026 | 14.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dodici bambini di una scuola primaria francese di Milano sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari dopo aver accusato malori durante il pranzo nella sala mensa dell'istituto. Coinvolta anche una cuoca.

Tre mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti con il nucleo Nbcr, chiamato ad espletare i controlli di rito. Sul posto anche agenti della questura e della polizia locale di Milano.

I bambini si sarebbero sentiti male, sembrerebbe dai primissimi rilievi delle squadre di soccorso, a causa di una sostanza presente nell'aria. Fino ad ora nessuno dei bambini coinvolti è stato ospedalizzato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
malore scuola primaria mensa Milano news bambini intossicati mensa Milano cronaca news
Vedi anche
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza