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Sciopero 13 novembre 2026, a rischio mezzi pubblici a Milano

Nella stessa giornata, a rischio anche i mezzi pubblici di Venezia per l'intera giornata

Bus Atm - (Ipa)
Bus Atm - (Ipa)
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11 novembre 2026 | 10.32
Paola Lalli
LETTURA: 1 minuti

Nuovo sciopero del trasporto pubblico venerdì 13 novembre 2026. A fermarsi è il gruppo Atm con conseguente stop dei mezzi pubblici (tram, bus, metro) a Milano, Monza e Brianza. Nella stessa giornata, a rischio anche i mezzi pubblici di Venezia per l'intera giornata (proclamanti, Sgb, Fast Mobilita).

Sciopero Atm

Venerdì 13 novembre i sindacati AL Cobas e CONFIAL Trasporti hanno proclamato uno sciopero. "Il servizio delle nostre linee potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio", si legge sul sito Atm. La protesta è stata proclamata 'contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM, riattivazione del distanziamento tra conducenti di superficie, pulizia dei mezzi, sicurezza dei lavoratori/aggressioni, fruizione ferie, conversione in full time dei part time, aumento salariale di € 150 netti, comportamenti lesivi nei confronti di fruitori permessi parentali, gestione di turni anziani/plurimansione, vestiario”, scrivono i sindacati.

La protesta a Venezia

Il 13 novembre sciopera anche il personale di Atvo, l'azienda di trasporti del Veneto orientale, per 24 ore (sempre con le fasce di garanzia usuali). Lo sciopero è proclamato dai sindacati Sgb e Fast mobilità.

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