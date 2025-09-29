Roma, installata al Quarticciolo la ‘Panchina della Legalità’

Installata questa mattina al Quarticciolo a Roma la ‘Panchina della Legalità’. L’iniziativa, a cui hanno partecipato alcuni alunni della scuola ‘Sesami’, ha l’obiettivo di accendere un faro, in un quartiere considerato ‘difficile’, contro degrado e spaccio. “Abbiamo mantenuto la promessa” afferma all’Adnkronos Riccardo Francisci, dell’associazione Semi di Luce e presidente dell’associazione di Protezione civile ‘Does’ che hanno promosso l’iniziativa.

“Questa panchina non è fatta solo di legno e metallo, ma di progetti futuri, di impegno e di speranza – sottolinea Francisci - è il simbolo della volontà di riappropriarsi di uno spazio che oggi è utilizzato come piazza di spaccio. Siamo consapevoli di aver piantato un primo seme di legalità e difenderemo questa panchina con ogni mezzo da eventuali azioni vandaliche” conclude Francisci esprimendo “un ringraziamento alle forze dell’ordine per la loro presenza e per il costante sostegno alla nostra comunità”.