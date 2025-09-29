circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, installata al Quarticciolo la ‘Panchina della Legalità’

Roma, installata al Quarticciolo la ‘Panchina della Legalità’
29 settembre 2025 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Installata questa mattina al Quarticciolo a Roma la ‘Panchina della Legalità’. L’iniziativa, a cui hanno partecipato alcuni alunni della scuola ‘Sesami’, ha l’obiettivo di accendere un faro, in un quartiere considerato ‘difficile’, contro degrado e spaccio. “Abbiamo mantenuto la promessa” afferma all’Adnkronos Riccardo Francisci, dell’associazione Semi di Luce e presidente dell’associazione di Protezione civile ‘Does’ che hanno promosso l’iniziativa.

“Questa panchina non è fatta solo di legno e metallo, ma di progetti futuri, di impegno e di speranza – sottolinea Francisci - è il simbolo della volontà di riappropriarsi di uno spazio che oggi è utilizzato come piazza di spaccio. Siamo consapevoli di aver piantato un primo seme di legalità e difenderemo questa panchina con ogni mezzo da eventuali azioni vandaliche” conclude Francisci esprimendo “un ringraziamento alle forze dell’ordine per la loro presenza e per il costante sostegno alla nostra comunità”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Quarticciolo Roma spaccio panchina legalità
Vedi anche
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza