L'accusa contro l'ex ministra del Turismo di truffa aggravata all'Inps
La Corte Costituzionale ha dichiarato "ammissibile" il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano e relativa all'ex ministra del Turismo Daniela Santanché, accusata di truffa aggravata all'Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia.
Già nell'udienza del 9 luglio 2025 la difesa Santanchè - gli avvocati Salvatore Pino e Nicolò Pelanda - aveva sollevato la questione dell'inutilizzabilità di una serie di registrazioni di conversazioni private della senatrice di Fratelli d'Italia e di messaggi di posta elettronica. Per la difesa l'inutilizzabilità è sancita dalla mancata richiesta della Procura di Milano al Parlamento dell'autorizzazione per procedere all’acquisizione.
Ora la Consulta dà ragione ai legali e dispone l'"immediata comunicazione" dell'ordinanza al Senato e che il ricorso e l'ordinanza siano notificati alla Procura di Milano e alla Camera dei deputati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.