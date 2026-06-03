circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Visibilia, Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato per Santanché

L'accusa contro l'ex ministra del Turismo di truffa aggravata all'Inps

Daniela Santanché - fotogramma/ipa
Daniela Santanché - fotogramma/ipa
03 giugno 2026 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Corte Costituzionale ha dichiarato "ammissibile" il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano e relativa all'ex ministra del Turismo Daniela Santanché, accusata di truffa aggravata all'Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia.

CTA

Già nell'udienza del 9 luglio 2025 la difesa Santanchè - gli avvocati Salvatore Pino e Nicolò Pelanda - aveva sollevato la questione dell'inutilizzabilità di una serie di registrazioni di conversazioni private della senatrice di Fratelli d'Italia e di messaggi di posta elettronica. Per la difesa l'inutilizzabilità è sancita dalla mancata richiesta della Procura di Milano al Parlamento dell'autorizzazione per procedere all’acquisizione.

Ora la Consulta dà ragione ai legali e dispone l'"immediata comunicazione" dell'ordinanza al Senato e che il ricorso e l'ordinanza siano notificati alla Procura di Milano e alla Camera dei deputati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Consulta Senato Corte Costituzionale truffa aggravata cassa integrazione Covid
Vedi anche
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza