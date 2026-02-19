Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sull'A90 Grande Raccordo Anulare, altezza Ostiense, dove il traffico è rallentato. Nello scontro, riferisce Anas in una nota, sono stati coinvolti una moto e un'auto.

Al momento il transito è garantito lungo la corsia di emergenza, con conseguenti code nel tratto interessato. Sul posto sono presenti personale Anas e forze dell'ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.