Scontro tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare a Roma, un morto: traffico in tilt

L'incidente all'altezza Ostiense. Al momento il transito è garantito lungo la corsia di emergenza, con conseguenti code nel tratto interessato

19 febbraio 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sull'A90 Grande Raccordo Anulare, altezza Ostiense, dove il traffico è rallentato. Nello scontro, riferisce Anas in una nota, sono stati coinvolti una moto e un'auto.

Al momento il transito è garantito lungo la corsia di emergenza, con conseguenti code nel tratto interessato. Sul posto sono presenti personale Anas e forze dell'ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

