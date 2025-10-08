Sostenibilità, rettore Billari (Bocconi): "costruiamo futuro attraverso istruzione"

"La Bocconi è molto orgogliosa di ospitare per la 13esima volta il Salone della Corporate Social Responsibility e dell'Innovazione sociale. Parliamo di futuri e di valore: la Bocconi costruisce il futuro attraverso l'istruzione per le generazioni successive di persone che studiano come coniugare il valore economico e i valori individuali e della società. Questo è pienamente corrispondente al tema della sostenibilità e della responsabilità sociale". Così Francesco Billari, rettore università Bocconi, in occasione della prima delle tre giornate della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale all'università Bocconi di Milano.