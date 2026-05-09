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Tamponamento tra 4 auto, traffico in tilt sulla Pontina e mattinata di code - Video

L'incidente all'altezza di Pomezia

Roma, l'incidente sulla Pontina - Facebook /Via Pontina S.S.148
Roma, l'incidente sulla Pontina - Facebook /Via Pontina S.S.148
09 maggio 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un incidente tra quattro auto questa mattina ha mandato in tilt il traffico sulla via Pontina, all'altezza di Pomezia, in direzione Roma. Lo scontro tra i veicoli, dove non si sono registrati feriti, ha causato code con le auto incolonnate.

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Sui social diversi automobilisti hanno postato foto e video dell'incidente con le auto coinvolte finite a ostruire tutta la carreggiata. "Si sta fermi", "tutti fermi in direzione Roma" scrivono gli utenti. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e ora il traffico è tornato regolare.

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incidente tamponamento traffico via Pontina
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