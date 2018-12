Addio ad Andrea Pinketts Lo scrittore della Milano noir

(Fotogramma)

Lutto nel mondo della letteratura. E' morto oggi a Milano, all'età di 57 anni, all'ospedale Niguarda, il giallista e giornalista Andrea G. Pinketts. Malato da tempo Pinketts, pseudonimo di Andrea Giovanni Pinchetti, era nato il 12 agosto del 1961. Tanti i libri che Pinketts ha pubblicato, tra cui 'Ho una tresca con la tipa nella vasca' edito da Mondadori nel 2014 e 'La capanna dello zio Rom', pubblicato dalla casa editrice di Segrate nel 2016. Autore di numerosi libri tra il noir e il grottesco, Pinketts ha dato vita al personaggio Lazzaro Santandrea, presente in molti suoi libri e suo alter ego, protagonista di strane avventure nella Milano contemporanea. Nel corso della sua carriera, ha vinto diversi premi letterari tra cui due edizioni del Mystfest e il premio Scerbanenco e ha alternato la carriera di scrittore a quella di giornalista. Di particolare rilievo i suoi reportage per Esquire e Panorama grazie ai quali ha contribuito all'arresto di alcuni camorristi a Cattolica e all'incriminazione della setta dei Bambini di Satana a Bologna. Pinketts ha inoltre contribuito a delineare il profilo di Luigi Chiatti, il cosiddetto mostro di Foligno.

Il debutto come scrittore risale al 1991 quando scrive 'Lazzaro vieni fuori' cui seguono 'Il vizio dell'agnello', pubblicato nel 1994 da Feltrinelli e 'Il senso della frase' pubblicato dalla stessa casa editrice nel 1995. Accanto all'attività letteraria, che annovera tra gli altri anche i romanzi 'Sangue di yogurt' (Mondadori 2002), 'Nonostante Clizia' (Mondadori, 2003) e 'I vizi di Pinketts, (Edizioni BD 2004), Pinketts si è anche dedicato alla recitazione e alla scrittura di musical. Nel 1987 ha preso parte al film 'Via Montenapoleone' per la regia di Carlo Vanzina interpretando il ruolo di un giornalista collaboratore di Luca Barbareschi. Nel 2004 poi ha scritto per il teatro il musical 'Orco Loco', interpretato da Francesco Baccini Nel gennaio 2011, invece, è stato inviato, al fianco di Daniele Bossari, Marco Berry e Melissa P., nella quarta edizione del programma 'Mistero' in onda su Italia.