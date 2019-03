Bonisoli: "Abbiamo restituito 796 reperti archeologici alla Cina"

Leo Shugang e Alberto Bonisoli

Recuperati grazie ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio culturale e restituiti alla Cina 796 reperti di epoca compresa tra il Neolitico e la Dinastia Ming sottratti al patrimonio culturale cinese ed esportati illegalmente in Italia. “E’ un grande onore avere la possibilità di dialogare in maniera molto forte e approfondita con un Paese amico come la Repubblica Popolare Cinese. Oggi restituiamo una serie di oggetti che abbiamo trovato in Italia di provenienza illecita e che appartengono al patrimonio culturale della Repubblica Popolare Cinese, recuperati grazie all’attività del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Siamo orgogliosi di poter restituire ai nostri amici questi reperti in quanto rappresentativi del proprio patrimonio e dell’identità del popolo cinese. Il mio speciale ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri per il suo prezioso lavoro quotidiano”, ha dichiarato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli.

Il ministro questa mattina ha incontrato presso il Museo Nazionale di Palazzo Altemps a Roma, il ministro della Cultura della Repubblica Popolare Cinese, Luo Shugang. Nel corso del cordiale colloquio i due ministri hanno ribadito la volontà di rafforzare la cooperazione culturale e l’impegno a collaborare sulla lotta al traffico illecito di beni culturali. Al termine della bilaterale si è tenuta, alla presenza del vicecomandante generale dell’Arma dei Carabinieri Generale Riccardo Amato, del generale di Brigata comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Fabrizio Parrulli e della delegazione italo-cinese coordinata dal consigliere diplomatico Marco Ricci, la firma di un documento simbolico per la restituzione dei 796 reperti.

Il loro recupero è frutto di una lunga attività investigativa, condotta dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza, su un lotto di reperti archeologici cinesi di dubbia provenienza messi in vendita a Roncadelle, in provincia di Brescia. I beni provengono da diverse aree della Cina e risalgono ad un arco di tempo compreso tra il Neolitico (3500 - 1700 a.C.) fino alla Dinastia Ming (907– 1664 d.C.). I primi accertamenti svolti dagli esperti hanno consentito di stabilire che i beni risultavano in prevalenza assimilabili a quelli ritrovati negli scavi archeologici eseguiti nella provincie di Gansu, Qinghai, Shaanxi e Sichuan, riferiti al periodo storico compreso tra il 3500 a.C. ed il XVII secolo.

L’esame compiuto dalle competenti autorità della Repubblica Popolare Cinese ha accertato l’autenticità dei beni e la loro appartenenza al patrimonio culturale della Cina. Il 5 novembre 2018, al termine di una complessa vicenda giudiziaria civilistica incentrata sulla proprietà dei beni, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano ne ha disposto la restituzione alla Repubblica Popolare Cinese.