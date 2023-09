A Crespi d'Adda 'Computer stories' racconta la storia dell'informatica

Mmn, società leader nella progettazione di soluzioni tecnologiche, presenta 'Computer stories', un viaggio alla scoperta della storia dell’informatica attraverso gli oggetti e le persone che l’hanno fatta. La mostra si terrà presso Crespi d’Adda (Bergamo), sito del Patrimonio Unesco, dal 6 al 22 ottobre, nell’ambito di Bergamo Brescia 2023 e di Produzioni Ininterrotte - Festival di letteratura del lavoro. È prodotta da Associazione Crespi d’Adda e Musil Museo dell’Industria e del Lavoro Brescia in collaborazione con Mmn.

L’esposizione nasce dalla passione di Mmn per la collezione di oggetti storici dell’informatica che espone (in piccola parte) all’interno della sua sede, un “museo aziendale” distribuito in diversi ambienti. Una collezione che conta circa 1.000 oggetti, tra computer, pubblicazioni, gadget e documenti, che raccontano la storia dell’informatica dal dopoguerra ai primi anni 2000.

Mmn propone una selezione di oltre 40 computer iconici, tra cui il Kenbak-1, il primo personal computer della storia, l’Altair 8800, il computer che ispirò Bill Gates e Steve Jobs, l’Olivetti Programma 101, il primo calcolatore elettronico programmabile al mondo, l’Apple II, il computer che rivoluzionò il mercato dell’informatica domestica, e molti altri. Ogni computer è accompagnato da una scheda informativa che ne illustra le caratteristiche tecniche e la storia, ma anche da aneddoti e curiosità che ne svelano il retroscena umano e culturale.

L’evento si articola in 8 exhibit tematici che approfondiscono alcuni aspetti della storia dell’informatica, dai calcolatori a valvole, passando per il momento d’oro dell’informatica italiana, per la Silicon Valley dei primordi e arrivando ai primi anni duemila. Ogni exhibit è arricchito da documenti e iconografia d’epoca, che testimoniano il contesto storico e sociale in cui si sono sviluppati i computer. L’incontro vuole essere non solo un’esposizione di oggetti, ma anche un racconto di storie straordinarie, di personaggi e momenti che hanno cambiato il mondo, di innovazioni tecnologiche e culturali che hanno segnato la nostra epoca. La mostra sarà inaugurata il giorno 6 ottobre alle ore 18 e sarà aperta al pubblico fino al 22 ottobre, replicando poi a Brescia, con ingresso gratuito.

Il palinsesto è ricco di eventi e ospiti, come il laboratorio 'Let’s play retro' il 14 ottobre, a cura di Retrocampus/Retroedicola. Il 21 ottobre sarà ospite Gastone Garziera, uno dei progettisti della Olivetti P101, che ci racconterà la storia straordinaria di questa eccellenza italiana mentre il 22 ottobre il museologo Massimo Negri ci racconterà come conservare il patrimonio informatico assieme ad alcuni collezionisti. Tra i sostenitori ci sono le associazioni RetroCampus e Retroedicola, la Fondazione Antonio e famiglia Percassi, le istituzioni educative Itaca cooperativa sociale, Enaip Lombardia (sez. Lecco), Isis Zenale e Butinone, le imprese Isinnova, Elinca e Tessere.