Al via Roma Open House, viaggio a ingresso gratuito nella capitale dell'arte

Parte domani 'Open House Roma 2024', nove giornate di programmazione che permetteranno ai romani, fino al 15 aprile, di scoprire gratuitamente tesori nascosti e meraviglie architettoniche della città. Questa dodicesima edizione offrirà l'opportunità di visitare oltre 200 edifici e spazi, partecipare a 40 tour tematici e assistere a 50 eventi speciali. La direttrice Laura Calderoni ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa che ha visto crescere l'interesse nel tempo. Ohr 2024 ha ricevuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Lazio e di diverse università romane.

Il programma includerà la visita di luoghi normalmente non accessibili al pubblico, come il camminamento nelle mura Aureliane, la terrazza di Porta del Popolo, il Semenzaio Comunale di San Sisto e la Casa dei Cavalieri di Rodi, tra gli altri. Saranno organizzate attività per coinvolgere i bambini, come le passeggiate lungo l'Aniene per osservare e disegnare, e la caccia al tesoro al Villaggio Olimpico. Per chi è interessato alla Roma sotterranea, ci saranno aperture speciali in luoghi misteriosi e affascinanti come il Ninfeo degli Annibaldi e l'ipogeo di via Livenza. Sarà possibile anche visitare spazi contemporanei come il Rettorato di Roma Tre, La Nuvola e la Bibliotheca Hertziana.

Open House Roma sarà attento all'accessibilità, offrendo visite multisensoriali per non vedenti e non udenti, insieme a visite nella lingua dei segni e tattili. Ci saranno tour speciali come quello del quartiere Eur e degli itinerari dell'acqua, oltre a tour dedicati all'architettura storica come il Barocco. Il tema della sostenibilità avrà un ruolo importante con la visita di edifici a basso impatto ambientale come l'edificio del World Food Programme e eventi come Architerra e Nuovi climi - strategie per il global warming. Open House Roma è organizzato da Open City Roma Aps, presieduta da Davide Paterna, insieme a Open House Italia, che riunisce gli Open House delle principali città italiane. L'evento conta su circa 500 volontari e fa parte del network Open House Worldwide che coinvolge 54 città nel mondo.