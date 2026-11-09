All'asta da Christie's due capolavori di Jan van Huysum, stima fino a 8 milioni di sterline

Due nature morte del pittore olandese Jan van Huysum (1682-1749), considerate le uniche grandi composizioni a pendant di fiori e frutti dell’artista ancora in mani private, saranno messe all’asta da Christie’s l’8 dicembre a Londra, nell’ambito della Classic Week. La stima complessiva è compresa tra 6 e 8 milioni di sterline (circa 7,2 e 9,6 milioni di euro). Le due opere, entrambe realizzate a olio su tavola nei primi anni Trenta del Settecento, guideranno la vendita serale dedicata agli Old Masters. Dipinte nel momento di piena maturità artistica di van Huysum, si distinguono per la qualità esecutiva, la ricchezza cromatica e la complessità delle composizioni. Le dimensioni sono pressoché identiche: circa 80 centimetri di altezza per 59-60 di larghezza.

La prima tavola, "Un vaso di fiori", raffigura un sontuoso bouquet disposto in un vaso di terracotta, con rose, tulipani, giacinti, peonie e numerose altre varietà floreali. Sullo sfondo compaiono una statua di Flora e alcune colonne, mentre un nido d'uccello poggia su un ripiano marmoreo. La seconda opera, "Frutta con fiori", presenta invece un'abbondante composizione di uva, pesche, fichi, prugne, ribes e melograni, accompagnati da fiori e da un vaso decorato. La straordinaria capacità tecnica dell'artista emerge nella resa delle diverse superfici: dalla lucentezza degli acini d'uva alla morbidezza vellutata delle pesche, fino alle delicate strutture dei petali e alla consistenza della frutta. La luce, proveniente da una fonte esterna sulla sinistra, conferisce profondità e vitalità all'insieme. Le due opere costituiscono un esempio particolarmente significativo del genere delle nature morte a pendant, composizioni concepite per essere ammirate in coppia, nelle quali la ricchezza dei fiori si affianca all'abbondanza dei frutti. Un dialogo visivo che, nella pittura di van Huysum, raggiunge una delle sue espressioni più raffinate.

Le decorazioni in rilievo dei vasi aggiungono un ulteriore elemento simbolico: nella composizione floreale un putto si aggrappa scherzosamente a una ghirlanda, mentre nell'altra tre ninfe danzanti, forse un riferimento alle Grazie, evocano armonia e prosperità. Se la caducità dei fiori e dei frutti richiama tradizionalmente la fugacità della vita terrena, nelle due opere prevale anche una celebrazione della varietà e della generosità della natura.

Particolarmente interessante è la modalità di esecuzione. Entrambe le tavole riportano infatti due date: "Un vaso di fiori" è firmata e datata 1731 e 1732, mentre "Frutta con fiori" reca le indicazioni 1732 e 1733. Una caratteristica riconducibile al metodo di lavoro dell'artista, noto per la sua estrema riservatezza e per la volontà di dipingere i soggetti direttamente dal vero. Van Huysum attendeva anche mesi per poter osservare e riprodurre determinate varietà floreali nel momento della loro massima fioritura. Le composizioni venivano così elaborate nel corso di stagioni differenti, fino a riunire sulla tavola elementi che in natura non sarebbero necessariamente presenti contemporaneamente.

A rendere ancora più eccezionale la vendita è la provenienza delle opere, legata ad alcune delle più importanti dinastie di collezionisti europei. Le prime attestazioni risalgono all'inventario del 1783 della raccolta degli elettori di Assia-Kassel, sotto il regno del langravio Federico II. I dipinti rimasero nella collezione fino al 1806, quando furono requisiti dalle truppe francesi e donati all'imperatrice Giuseppina Bonaparte. Si ritiene che possano essere stati trasferiti al castello della Malmaison, anche se non risultano negli inventari del 1811 e del 1814. Nel 1835 le opere erano documentate nella raccolta del banchiere e collezionista Alexander Baring, successivamente primo barone Ashburton. Rimasero alla famiglia Baring per diverse generazioni, fino alla vendita della collezione nel 1907. Fu allora che vennero acquistate da Alfred de Rothschild, esponente della celebre famiglia di banchieri e raffinato conoscitore d'arte. Successivamente passarono al nipote Lionel Nathan de Rothschild, che le trasferì nella propria residenza di Exbury House, nel Hampshire, dove trovarono una collocazione particolarmente appropriata, considerata la passione del proprietario per la botanica e i celebri giardini della tenuta. Nel 1942 i dipinti furono venduti alla galleria Partridge per 1.250 sterline ciascuno. Quattro anni più tardi vennero acquistati da Sir Edward Mountain, fondatore della compagnia assicurativa Eagle Star, e da allora sono rimasti nella stessa famiglia, tramandati per successione, per circa ottant'anni.

"Per qualità, stato di conservazione e impatto visivo, queste opere sono tra le più straordinarie nature morte del XVIII secolo che abbia avuto modo di esaminare", ha dichiarato Andrew Fletcher, responsabile globale del dipartimento Old Masters di Christie's, sottolineando come i dipinti rappresentino perfettamente la raffinatezza e l'ambizione dello stile maturo di van Huysum. Prima dell'appuntamento londinese, le due tavole saranno presentate a New York fino al 16 novembre. A Londra saranno invece visibili al pubblico dal 4 all'8 dicembre, nei giorni che precederanno l'incanto. (di Paolo Martini)